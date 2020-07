Fulderikker generede togrejsende

Politiet måtte mandag morgen rykke ud til afgangshallen på Roskilde Station. Flere gæster følte sig utrygge fordi to mænd med anseelige promiller opholdt sig i hallen og skabte utryghed ved at genere de rejsende.

Politiet fik hilst på to mænd fra Roskilde på 28 og 30 år da de stak næsen ind klokken 7.17 om morgenen.

De to mænd blev anholdt og taget med i detentionen til afrusning. Over middag da de begge var faldet til ro blev de løsladt, og ingen af dem blev sigtet for noget.