Fulderik dømt for vold mod betjent

Det er efterhånden et halvt års tid siden, at der var gang i nattelivet i Roskilde, men den sidste fredag i februar var der gang i festen hele natten. En af dem, der festede igennem, var en 23-årig mand fra Frederikssund, som havde været så flittig gæst i baren i Dansebar, at han ikke længere var velkommen og blev bedt om at forlade stedet. Det opfordring nægtede han at efterkomme, og så blev politiet tilkaldt for at få det meget berusede gæst lodset ud.