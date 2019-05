Foto: Kim Rasmussen

Fuldemandsdiskussion gav knækket tand

Hvad der blev sagt mellem to unge mænd, som en fredag nat begge befandt sig på herretoilettet på Monsoon på Hestetorvet i Roskilde, er uvist, men sikkert er det, at det blev optakten til et overfald, som nu har udløst en betinget dom for vold til den ene.

Da sagen kom for retten i denne måned, kom retten det ikke nærmere, end at de to var havnet i en fuldemandsdiskussion.

Den ene sagde, at den anden havde spærret døren, så han ikke kunne forlade toilettet.

Den anden sagde, at han havde følt sig truet og erkendte, at han havde slået, men at det skete under slagsmålslignende forhold, hvor begge havde været lige gode om det.

Hvis retten havde godtaget den forklaring, kunne volden være straffri.

Men det gjorde retten ikke. Der var nemlig også en tredje forklaring fra et vidne, der kun havde set én af de to slå. Der faldt mindst to slag, hvoraf det første ramte i tindingen, mens det andet traf på munden og kostede en knækket fortand. Den forklaring stemte fint overens med, hvad voldsofferet fortalte, og så var påstanden om, at det skulle have været et ligeværdigt slagsmål, manet i jorden.

Voldsmanden - en 22-årig mand fra Roskilde - fik 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste.

