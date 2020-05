Folkeparken er et yndet samlingssted for unge. Natten til fredag skabte de problemer med druk, slagsmål og høj musik. Modelfoto

Fulde unge anholdt for druk og slagsmål

Politiet måtte anholde syv stærkt berusede og aggressive unge, som natten til fredag lavede tumult i og ved Folkeparken i Roskilde. Det fortæller vagtchefen ved Midt og Vestsjællands Politi.

- De unge spillede meget høj musik og var så påvirkede af både spiritus og stoffer, at de slet ikke var til at tale med, oplyser vagtchefen.

En halv snes af de unge røg også i et slagsmål ved Byvolden. Politiet måtte bruge peberspray for at stoppe slagsmålet.

Politiet anholdt i alt syv unge. Seks bliver tildelt en bøde for at forstyrre den offentlige orden og for at overtræde forsamlingsforbuddet. Den syvende, som var under 15 år bliver en sag for de sociale myndigheder.

De syv anholdte tilbragte et par timer på politistationen i Roskilde - til de blev afhentet af deres forældre.

- En af de unge havde vi også fat i dagen forinden for samme problematik, forklarer vagtchefen.

Folkeparken i Roskilde er et populært sted at samle sig for unge, hvilket af og til fører til larm og ballade.