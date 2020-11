Politiet fik motioneret paragrafferne over for to mænd på Q8 i Roskilde.

Fulde og skæve med våben i stjålet bil

Begge mænd, en 24-årig fra Slangerup og en 38-årig polak, blev anholdt for at få fastslået, hvem der havde kørt bilen med både alkohol og narko i blodet, da begge nægtede at have siddet bag rattet. Det kunne man senere finde ud af ved hjælp af tankstationens videoovervågning.

Synderen var den 24-årige, som ud over at blive sigtet for brugstyveri og kørsel under påvirkning af det ene og det andet kunne lægge en sigtelse for at køre uden førerret oveni. Begge mænd blev løsladt op ad lørdagen, og bilen er leveret tilbage til ejeren.