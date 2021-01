Vi kører mindre på vejene for tiden, men der er alligevel godt gang i byens værksteder, som både leverer service, rustbeskyttelse og udbedring af skader opstået på de glatte veje. Her er vi kommet indenfor på værkstedet hos PMA Biler.

Fuld tryk på byens værksteder

- Vi har valgt ikke at benytte os af statens hjælpepakker, og har derfor alle mand på arbejde. Men en bøn til vores kunder: få jeres biler på værksted i denne tid for at holde hjulene i gang. Vi står klar til at hjælpe, uanset om det er et akut nedbrud, skade eller dækskifte, siger han.