Mundbindkravet fik en mand til at koge over i en 7-Eleven. Foto: Kristian Jørgensen

Fuld mundbindsnægter får bøde

Den berusede mand nægtede under stort påstyr at iføre sig mundbind, selvom han ikke havde fritagelsesgrunde, og det hjalp ikke, at politiet dukkede op en halv time efter midnat.

Manden var stærkt ophidset efter at have diskuteret højlydt med både personalet og andre kunder, og han havde også nægtet at forlade kiosken. Politiet sigtede den 41-årige for at overtræde covid-19-reglerne og fik ham lempet ud af butikken.