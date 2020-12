Den 59-årige fik et halvt års fængsel for at tage et våben med hjemmefra og true sin ekskæreste med det. Foto: Steen Østbjerg

Fuld mand truede eksen med gevær

Roskilde - 17. december 2020 kl. 05:13 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Midt- og Vestsjællands Politi satte himmel og jord i bevægelse, da en skrækslagen 53-årig kvinde ringede og fortalte, at hendes ekskæreste var dukket op i hendes lejlighed på Parkvej og truede med at slå hende og to af hendes familiemedlemmer ihjel.

De to første politimænd, der nåede frem, var en civilpatrulje, som ude på Møllehusvej, ganske tæt ved det store boligkvarter på Parkvej, spottede en fuld mand, der stærkt slingrende var på vej væk fra boligerne. Over skulderen havde han et jagtgevær i et hylster.

Betjentene sprang ud af bilen, trak tjenestepistolerne og anholdt den potentielt farlige mand, der viste sig at tale snøvlende og stinke af alkohol. Det fortalte en af betjentene, da han vidnede i retten.

Den anholdte var en 59-årig mand, der bor på Sankt Jørgensbjerg. Dagen efter blev han fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet.

"Våbnet stod frit fremme" Episoden fandt sted fredag den 24. juli klokken 19.25, og nu har manden fået sin dom. Den kom til at lyde på seks måneders ubetinget fængsel for trusler og for at have overtrådt våbenloven.

Hans egen forklaring på gik på, at han blot ville fragte våbnet hjem til sig. Den 59-årige har jagttegn, og han har et våbenskab i sin egen lejlighed, men lige netop dét gevær, det handlede om i juli, havde - ifølge ham - ligget i ekskærestens lejlighed i adskillige år, og da han lagde vejen forbi den fredag i juli, så han, det stod frit fremme, og så var det, at han ville tage det med hjem, så det kunne blive opbevaret sikkert, sagde han.

Forklaring afvist De tre andre personer, der befandt sig i lejligheden på Parkvej, er så tæt knyttet til den 59-årige, at de var fritaget for at vidne - den slags har ingen nemlig pligt til, hvis det kan udsætte ens nærmeste for straf - men kvindens opkald til alarmcentralen blev dokumenteret, lige som de forklaringer, som de tre hver især afgav til politiet, indgik i bevismaterialet, og det tegnede et ganske andet billede af, hvad der var sket, og retten anså det for bevist, at den 59-årige havde taget geværet med fra sit eget hjem til kvindens lejlighed, hvor han havde truet hende.

Geværet - et ældre dobbeltløbet haglgevær kaliber 12 - var fuldt funktionsdygtigt, men der var ingen patroner i det. Som en del af dommen er våbnet nu konfiskeret.

