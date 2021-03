Fuld mand med luftgevær beklager at folk blev skræmt

Politiet beslaglagde geværet og tog ham med til stationen, hvor han under afhøringen erkendte og beklagede, at nogen var blevet skræmt. Han blev sat i detentionen for at ruse af og blev løsladt om aftenen sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, som han kan vente en bøde for.