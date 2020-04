Det var en betjent, der havde fri, som var lige ved at blive ramt af den plakatfulde bilist i Trekroner - og som også nåede at standse hende, inden nogen kom til skade. Foto: Peter Andersen

Fuld kvinde tæt på at påkøre politimand

Hun kørte slingrende ad Trekroner Centervej , hvor en modkørende bilist med nød og næppe undgik at blive ramt af hende. Den anden bilist vidste udmærket, hvad han skulle gøre i den situation, for han var nemlig politimand, og selv om han havde fri, vendte han bilen og kørte efter den farlige bilist, samtidig med at han kontaktede kollegerne, der havde vagten. Inden de nåede frem, havde han dog haft held til at stoppe kvinden, inden nogen kom til skade.