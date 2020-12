Ikke alene var en 18-årig mand spirituspåvirket, da han kørte galt, men han havde heller ikke kørekort. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Fuld 18-årig uden kørekort endte i hegnet i »lånt« bil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fuld 18-årig uden kørekort endte i hegnet i »lånt« bil

Roskilde - 21. december 2020 kl. 13:41 Kontakt redaktionen

Betjentene blev mødt af en spirituspåvirket, 18-årig mand fra Roskilde, da politiet tog ud til et færdselsuheld ved Store Valby lørdag aften klokken 23.25, hvor en bil var kørt ind i et hegn. Uheldet skete, da den 18-årige kørte i en personbil ad Ågerupvej mod vest og ved et vejbump påkørte nogle træpæle med reflekser, så han mistede kontrollen over bilen og endte i hegnet.

Den 18-årige viste sig ikke at have kørekort, og ejeren af bilen, en anden 18-årig mand fra Roskilde, havde heller ikke givet ham lov til at køre i den. Så udover at blive sigtet for spirituskørsel blev han også sigtet for kørsel uden førerret og uberettiget brug af personbilen.

Efter at have fået taget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol blev den 18-årige løsladt, men kan forvente at høre nærmere fra politiet, når blodprøven er blevet analyseret.

Der var ikke andre trafikanter impliceret i uheldet, og politiet tilkaldte et bugseringsselskab til at fjerne både bilen, vragdele og de udstrømmende væsker fra bilen.