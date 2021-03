En af de folk, der har været på ørundfart i Roskilde Fjord er naturvejleder Liv Louise Holm. Hun har været ude på øer og holme for at opsætte skilte om fredningsperioden.

Fugletider på øerne

Øerne og holmene i Roskilde Fjord er stedet hvor mange fugle har redepladser. Fuglene har brug for, at være i fred for vingeløse besøgende besøgende med to eller flere ben så øer og holme er fredede i perioden fra 1. april til 15. juli. Fredningen betyder, at adgang på øer og holme og i en 50 meters zone omkring er forbudt i denne periode.