Frygter nogen intet får: Koordinering på vej af julehjælpen

Roskilde - 21. december 2020 kl. 18:44 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Rundt regnet 45 familier i Jyllinge og Gundsømagle har så svært ved at få økonomien til at hænge sammen op til jul, at julen måske slet ikke bliver så sød og blød, som vi alle forventer, at den gør.

Men der er hjælp at hente. Faktisk er der hjælp at hente hele ni forskellige steder, og det kan måske godt skabe lidt forvirring hos familier, som i forvejen kæmper.

Røde Kors, Lions, Jyllinge Kirke, Dansk Folkehjælp, Stop Madspild, Odd Fellow Logen, Egedal Hjemmeservice, en blikkenslager og en privat caféejer er alle i gang med at sørge for hjælp.

- Det er rigtig dejligt, at så mange vil hjælpe, men der er ikke den store koordinering, siger byrådsmedlem for de konservative Mogens Hallager.

Frygter nogen intet får Mogens Hallager er selv involveret i Stop Madspild og gav en hjælpende hånd med hos Dansk Folkehjælp, da de samlede penge ind.

- Jeg har intet imod, at nogle familier får meget, men jeg frygter, at nogen intet får. Derfor håber jeg, at flere af de nævnte og andre, hvis der findes flere, som vil være med til at stikke hovederne sammen efter jul, så vi kan koordinere indsatsen. For alle skal have, og jeg tror, vi kan ramme bredere og bedre ved at løfte i flok, siger han.

Der er endnu ikke sat dato på det koordinerende møde, men flere af organisationerne har allerede meldt positivt tilbage på ideen om at arbejde sammen.

- Forhåbentlig får vi alle med, siger han.

Nye er kommet til I forhold til hvor mange familier, som søger julehjælp, så er antallet nogenlunde uændret.

- Vi har i Stop Madspild heldigvis hørt fra familier, som vi hjalp sidste år, at de i år ikke har brug for hjælp. Det skyldes typisk, at en eller flere af de voksne i familien er kommet i job igen, eller måske at mor eller far har fået en kæreste, og den fælles families økonomi nu er bedre, siger Mogens Hallager.

Men noget nager ham, når han hjælper til i Stop Madspild.

- Vi giver overskudsmad ud til jul og påske. Men de her familier er jo pressede hver dag på året. Det er jo et helårsproblem, ikke et højtidsproblem. Måske vi sammen kan se på dagligdagsudfordringen og eventuelt få andre med til at hjælpe med den, siger Mogens Hallager og slutter af;

- Cirka halvdelen af dem, jeg er med til at få mad ud til i julen, har ingen bil, så vi kører den ud. En indsats med at støtte dem på daglig basis ville lynhurtigt være et halvdagsjob med at hente mad i supermarkederne, pakke det og få det ud til dem, der har behov.