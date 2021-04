Frygter at blive udvist til Syrien: - Jeg har ikke bestilt min HF-hue ligesom resten af klassen

Hvis Nevien Nader Alrahal får lov til at blive i Danmark, og dermed få en dansk eksamen, vil hun gerne uddanne sig til sygeplejerske.

Roskilde - 16. april 2021 kl. 09:48

For seks år siden kom Nevien Nader Alrahal til Danmark efter at hun var flygtet fra Syrien på grund af borgerkrigen og sin holdning mod regimet i landet. Nu læser hun 2-årig hf på Hf og VUC Roskilde og skal sammen med sine klassekammerater have huen på til sommer.

Men hun frygter at blive udvist inden eksamen, da hun er indkaldt i Flygtningenævnet fredag 23. april.

- Jeg har ikke bestilt en studenterhue som de andre, fordi jeg ikke ved om jeg er i Danmark til den tid, når mine klassekammerater kører i vogn og fejrer deres eksamen sammen, siger Nevien Nader Alrahal, der bor i Viby Sjælland.

- Jeg har terminsprøver lige nu, men har svært ved at koncentrere mig, da jeg er deprimeret, presset og bekymret over min sag.

Tilbage til start Da Nevien Nader Alrahal kom til Danmark, gjorde hun meget ud af at starte forfra og lære sproget og kulturen. Hun taler i dag flydende dansk.

- Jeg var på sprogskole og højskole, hvor jeg lærte om den danske kultur. Jeg var glad dengang - jeg havde fået en ny chance i livet. Jeg havde mistet alt og skulle starter forfra med et nyt liv, nye venner, sprog, arbejde og uddannelse, siger hun.

- Jeg fokuserede på det positive i stedet for at tænke på alt jeg havde mistet. Jeg fik arbejde i København og for tre år siden begyndte jeg at læse på Hf og VUC Roskilde.

Nevien Nader Alrahal arbejdede som skolelærer i Syrien. Hun frygter fængsel i Syrien, hvis hun vender tilbage.

- Jeg har fået trusler på min Facebookside fra Syrien, fordi jeg har været kritisk over for regimet. Jeg har deltaget i demonstrationer i Danmark, og aktivt protesteret mod regimet, fortæller hun.

- Jeg har taget kopi af de trusler jeg har fået og sendt dem til Flygtningenævnet, og håber, at de ser positivt på min sag. Jeg ønsker at blive I Danmark og færdiggøre min uddannelse og følge min drøm om at blive sygeplejerske.

Anerkende vilje til Danmark På Hf og VUC Roskilde har man forståelse for Nevien Nader Alrahals bekymringer:

- Nevien har været en aktiv og målrettet elev og står for at blive hf-student til sommer. Nu risikerer hun i stedet at blive sendt tilbage til Syrien, hvor der venter hende en uvis og utryg skæbne, siger Dorthe Jensen Lundqvist, rektor Hf og VUC Roskilde

- Nevien har taget et ansvar på sig for at blive bidragende og medskabende borger i Danmark. Det kan vi få glæde af i Danmark. Det bør vi anerkende hende for.