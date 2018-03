Frygt for storkonflikt får gang i pas-bestillingerne

I Køge har der de sidste par uger været en reel kø for at bestille tid til at få fornyet pas, og også omkring fornyelse af kørekort er der usædvanligt mange henvendelser.

- Borgerne er jo tilsyneladende nervøse for, at de pludselig kommer til at stå op til en sommerferie uden et gyldigt pas, og derfor har vi lige nu mange flere henvendelser end normalt på den her tid af året, siger Christian Vidstid, der er sektionsleder i Borgerservice i Køge Kommune.