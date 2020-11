Se billedserie Trafikken er brudt helt samme i den østlige del af Roskilde, mens vejarbejdet på Københavnsvej er i gang.

Frustreret Bauhaus-chef: Ja til kunder og stop for trafik

Roskilde - 12. november 2020 kl. 04:37 Af Foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen

- Roskilde kommune vil gerne have de store forretninger med mange kunder her, men man har ikke sørget for ordentlige trafikforhold, så folk kan komme frem og tilbage.

Sådan siger Troels Skaaning, der er varehuschef i den store Bauhaus-butik for enden af Industrivej i den østlige del af Roskilde.

I lighed med butiksfolkene hos Elgiganten og Biltema, der også ligger i området for enden af en blind vej, er han frustreret og informationen og prioriteringen hos kommunen under det store arbejde, der nu er i gang med at omlægge Københavnsvej.

- Vi er slet ikke blevet informeret, inden det gik i gang. Jeg læste første gang om det i Roskilde Avis, fortæller Troels Skaaning, der også har henvendt sig til kommunens chef for vejene, Ivan Hyllested.

- Herfra lyder svaret så, at butikkerne langs Københavnsvej er blevet informeret. Men det berører jo også alle os andre i hele området, når trafikken nu går i stå.

Langsomt trafiklys

I øjeblikket tager det ofte op mod en time at køre den korte strækning fra Bauhaus, Elgiganten og Biltema, fordi bilerne holder i kø hele vejen.

Så hjælper det heller ikke, at der kun kan komme tre biler ud af gangen i lyskrydset ved Betonvej og Københavnsvej, fordi der her også er modgående trafik.

Troels Skaaning opfordrer kommunen til at finde nye og bedre løsninger, så området ved den østlige del af Industrivej ikke fortsat skal være en 'trafik-fælde', hvor bilerne hænger fast.

En mulighed kunne f.eks. være at gøre Metalvej ensrettet til brug for alle de biler, der skal væk. Så kunne de bruge den undergang, der allerede findes under jernbanen ved Trekroner og slippe væk den vej, foreslår han.