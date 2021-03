Se billedserie Brødrene Jakob og Morten Poulsen har åbnet den første Korn-to-go butik på hjørnet af Skomagergade og Stændertorvet. Foto: Jan Partoft

Frokost på få minutter Café Korn åbner take away forretning ved Stændertorvet

Roskilde - 04. marts 2021 kl. 11:59 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Brødrene Jakob og Morten Poulsen stod fra marts 2020 med en lang række lukkede caféer og en stor efterspørgsel på at købe spiseklar mad med hjem. Det førte til, at en løs idé om at lave et madudsalg hurtigt blev til et færdigudviklet koncept. Det blev til Korn - To Go.

De to brødre ejer sammen med deres kærester og forældre kæden Café Korn, der ud over caféen i Skomagergade 42-44, har seks caféer i byer på Sjælland og en enkelt på Fyn.

- Vi fik idéen for cirka et år siden, da vi kunne se at der var en stor efterspørgsel på mad ud af huset fra caféen, fortæller Jakob Poulsen.

- Frokostfolket kom for at få en sandwich eller noget salat som de kunne tage med. Det viste, at der var et behov for at kunne handle hurtigt uden det var nødvendigt at bruge en tredjedel af frokostpausen på at skaffe maden.

Alt var klar til at føre idéen ud i livet, det eneste der manglede, var det rette sted at etablere forretningen.

- Da vi så, der blev klistret til leje skilte på vinduerne på butikken i nummer to, var vi sikre på, at det var det ideelle sted, siger Morten Poulsen.

- Selv om der ligger andre spisesteder som naboer, så er vi sikre på, at der er plads til os alle, for der er en stigende efterspørgsel på take away mad, og det var der allerede før corona-nedlukningerne kom, og det vil der også være bagefter.

Forbedret til tag med

Som udgangspunkt er maden i Jakob og Morten Poulsens Korn caféer lavet til at spise på stedet, og det har fået dem til at ændre lidt på maden til butikken i nummer 2.

- Vi har forfinet sandwicherne lidt til To Go butikken, siger Jakob Poulsen.

- Her skal maden kunne spises uden det er nødvendigt at bruge kniv og gaffel, og så har vi valgt at bruge brød, der er bagt på økologisk surdej.

- I butikken er der tre typer mad at vælge i mellem: Salater, sandwich og smørrebrød og med fem varianter af hver slags.

For at ventetiden skal være minimal, når man kommer ind fra gaden, søger personalet for at kølediskene er fyldt med de færdige retter.

- Der skal ikke gå mere end et par minutter før end kunderne har fået deres mad og på vej ud igen, så de ikke skal bruge hele deres frokostpause på at vente på maden, siger Jakob Paulsen.

Flytter hovedsæde til Roskilde

Da Jakob og Morten Poulsen skrev under på lejekontrakten på lokalerne i Skomagergade 2 var det for alle tre etager i bygning. Det er kun stueetagen, der bliver brugt til To Go forretningen.

- Vi kan ikke bruge de øvrige etager til formålet, så vi flytter vores hovedkvarter hertil, siger Jakob Poulsen.

- I forvejen er Roskilde vores føde- og barndomsby, og jeg bor her, så det er oplagt at bruge lokalerne til vores administration, siger Jakob Poulsen.

Den nye forretning holder åbent fra mandag til lørdag.