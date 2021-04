Jeanette Dalsgaard har beholdt sit faste personale under hele lukningen, og derfor er hun nu klar til hurtigt at kunne lukke op igen.

Artiklen: Frokost for foden af domkirken

Frokost for foden af domkirken

Når det igen bliver lovligt på onsdag den 21 april, lukker Rådhuskælderen også op for udendørs servering i haven, så gælsterne kan få frokost for foden af domkirken.

- Vi serverer vores normale frokost-menu hen over hele eftermiddagen, fortæller restauratør Jeanette Dalsgaard.

Hun har hele tiden haft sit personale ansat med løn, så hun var sikker på at kunne starte igen med sine faste og dygtige folk. Det kommer hende nu til gode.

- For mig har det også været afgørende, at afstandskravene nu er kommet ned på et rimeligt niveau igen, som det var før nedlukningen inden jul. Ellers havde vi ikke kunnet lukke op, fortæller Jeanette Dalsgaard.