Frivilligt arbejde har svære vilkår

Roskilde - 23. september 2021 kl. 13:14 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det var frivilligt arbejde på plejecentrene, der gav anledning til flest spørgsmål fra dem, der var mødt op til valgkampens allerførste paneldebat, som Ældre Sagen i Gundsø var vært for i Værestedet i aftes.

At de frivillige leverer et uvurderligt supplement til den indsats, personalet yder, var der ingen, der modsagde, men nogle af de fremmødte havde egne erfaringer med de forhindringer, de oplever, når de giver en hånd med, hvor der er behov for det.

Det gjaldt eksempelvis Inge Frandsen, som har været kasserer for Kastaniehavens Venner i syv år.

- Jeg er heller ikke i tvivl om, at de frivillige er en stor hjælp, men det handler også om, at de frivillige ikke tager arbejdet fra personalet og at det kommer an på, hvordan lederne prioriterer de frivillige kontra medarbejderne. Jeg ved, nogle har kæmpet for at få babyer ind og besøgshunde ind, og vi havde erindringsdans, men det kneb med, at medarbejderne havde haft tid til at gøre beboerne klar til de forskellige aktiviteter. Og vores indtryk var, at babyer og besøgshunde var no go. Det lyder så fint, at der er fester hvert år, men det kostede 6000 kroner af de 20.000 kroner, vi fik til aktiviteter hvert år af frivilligmidlerne. Der kunne man måske have sparet lidt på festen for de frivillige oppe i Roskilde-Hallerne, sagde Inge Frandsen.

Hun fik svar fra bl.a. Jeppe Trolle (R):

- Frivillige skal naturligvis ikke tage personalets arbejde, men lige nu er vi i en situation, hvor vi mangler arbejdskraft, så vi har brug for alle de kræfter, der kan komme på banen. Selvfølgelig skal vi understøtte de frivillige, og selvfølgelig skal lederne være åbne over for det. Det kan vi bare ikke bestemme som politikere. Det handler om at have nogle gode ledere, sagde Jeppe Trolle.

Hyldest til frivillige

Borgmester Tomas Breddam (S) var nu ikke parat til at skippe Frivillig Fredag, hvor kommunen hylder de frivillige.

- Jeg tror, man skal passe på at pille ved den slags, for det er et af de steder, hvor vi viser som kommune, hvor vigtigt det er, at man engagerer sig som frivillig, og hvor meget det betyder for os som kommunen, at folk gør en ekstra indsats på det område. Det er den årlige fest, og jeg oplever en rigtig god respons fra dem, der er med, sagde Tomas Breddam.

Birgitte Baktoft (EL) understregede, at det frivillige netop er frivilligt og at plejen ikke må afhænge af de frivillige.

- Der er en grænse mellem driften og det frivillige, og det er, når vi ikke kan opretholde driften, at problemerne opstår - fx når en frivillig skal hjem at passe et sygt banebarn. Så driften skal være i orden - og så kommer de frivillige som et rigtig godt og kærkomment overskud, sagde Birgitte Baktoft.

Bureaukrati

Hans Henrik Olsen, formand for bruger- og pårørenderådet i Kastaniehaven var den, der høstede størst bifald, da han gav sit bud på, hvad kommunen kan gøre det at understøtte de frivillige.

- Afskaf bureaukratiet omkring de frivillige! Da tingene kom op at køre igen efter corona, blev jeg overrasket over, at jeg nu var blevet frivillig. Det har jeg ikke noget imod, men jeg vidste det bare ikke. Og måden, man skal understøtte aktiviteterne på Kastaniehaven, er, at jeg nu også skal have en kasserer og hvidvask og betale i banken og alt muligt andet, og for at søge penge til aktiviteter skal jeg igennem et bureaukrati, som begynder at være fuldstændig vanvittigt, så min opfordring er, at de penge, der ligger til aktiviteter på plejecentre som frivilligmidler - læg dem ud på centrene som et budgetpunkt, så man i samarbejde med bruger- og pårørenderådene og vennerne og andre frivillige laver de aktiviteter, der skal laves, i stedet for et bureaukrati, der kører omkring ansøgninger og blanketter og jeg-skal-komme-efter-dig, sagde Hans Henrik Olsen.

Det var vand på Liberal Alliances mølle.

- Mindre bureaukrati er et af vores slagord! Det gælder både for frivillige og for resten af kommunen, sagde partiets kandidat, Hans Eiler Hammer.