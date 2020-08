Der bliver ingen Frivillig Fredag i Roskilde Kongrescenter i år. Roskilde Kommune har valgt at aflyse arrangementet, der plejer at samle flere hundrede gæster. Billedet her er fra 2017. Foto: Peter Andersen

Frivilligfest er aflyst: - Ikke forsvarligt at samle mange frivillige ildsjæle

Roskilde Kommune har besluttet, at Frivillig Fredag 2020, der skulle have fundet sted i Roskilde Kongrescenter fredag den 25. september. Det sker i lyset af den aktuelle stigning i antallet af coronasmittede i Danmark, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

- Jeg vil rigtig gerne hylde alle de fantastiske mennesker, der bidrager til, at Roskilde Kommune er alle tiders. Men det er ikke forsvarligt at samle mange frivillige ildsjæle til en fejring, når vi kan se en stigning i smittetallet og derfor fortsat skal holde afstand. Desværre!, siger borgmester Tomas Breddam (S).

Skulderklappet til de mange foreninger, som gør en stor indsats med deres frivillige arbejde, var i år planlagt til den 25. september, som afslutning på Frivilliguge 39. Om dagen med et arrangement for de frivillige sociale foreninger og senere med et aftenarrangement for hele frivillige Roskilde. Aflysningen gælder både dags- og aftenarrangementet.