Se billedserie Margit og Mille på ni år er i fuld gang med at skabe en flot Marguerit-rute for ørrederne i Himmelev Bæk, og der blev kastet med sten til den store guldmedalje. Tredje medlem af den lille aktive familie, Peter Lennert, står nede i vandløbet og retter stenene til.

Frivillige skaber marguerit-rute for ørreder

Roskilde - 22. oktober 2021 kl. 13:11 Kontakt redaktionen

Mere end 25 frivillige fra Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK) og Den sjællandske Grusbande mødte op, da endnu en strækning af Himmelev Bæk blev restaureret.

I alt blev der lagt i omegnen af 55 tons gydegrus og skjulesten på en 400 meter lang strækning af bækken, der løber til Maglemose Å og siden til Roskilde Fjord.

Projektet var forberedt over en længere periode, idet både lodsejere, Roskilde Kommune, og andre interessenter har samarbejdet om projektet, som ROLK og Den sjællandske Grusbande tog initiativ til allerede i begyndelsen af året.

Netop den lange sagsbehandling og planlægning sikrer, at alle aftaler er på plads, inden der lægges så meget som en perlesten i vandløbet.

Det er Roskilde Kommune, der som vandløbsmyndighed godkender den slags projekter. Finansieringen har de frivillige stået for gennem Fisketegnsmidlerne, men fik en håndsrækning af Roskilde Kommune, da det viste sig, at der var brug for en maskine med larvefødder for at køre på de fugtige arealer langs bækken.

- Gudskelov, for mellem 50-60 tons fodbold-sten og gydegrus skulle lægges i bækken i søndags og uden maskinkraft, havde vi ikke kunnet klare os med en enkelt dag til udførelsen af projektet, siger Rune Hylby, der er bandeleder i Grusbanden, som er et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det er netop Rune Hylby, der har stået for projektbeskrivelsen i et tæt samarbejde med Uffe Clemmesen, formand for ROLK.

- Vi ser bækken som et potentielt gyde- og opvækstvandløb for laksefisk, alt imens lodsejeren ser vandløbet som en nødvendighed for at få afledt vandet fra markerne. De to vidt forskellige formål behøver dog ikke at kollidere, tværtimod. Vi kan blandt andet med lidt snilde sikre dræn mod tilsanding ved at placere store sten strategisk i vandløbet således, at skjulestenene danner et dybt hul, der skyller drænet fri for sand, siger Rune Hylby i en pressemeddelelse.

Blandt deltagerne var der mange erfarne folk, der har været med til at lave adskillige projekter sammen med Grusbanden, og allerede efter få minutter begyndte "Marguerit-ruten" at tage form.

Der blev skabt små strømrender, hvor vandet cirklede rundt om stenene for kort efter at haste hen over gydebankerne på den 400 meter lange projektstrækning.

I alt blev der etableret seks gydebanker af det knapt 20 tons tunge gydesubstrat, der allerede om få uger skal bruges af de gydemodne havørreder, der vandrer op i Himmelev Bæk for at gyde.

- Når den spæde yngel til foråret så dukker op af gydegruset, er der masser af føde og standpladser imellem de 35 tons sten, der blev lagt i bækken og jeg er ganske sikker på, der i fremtiden vil blive produceret et hav af ørreder i dette lille, "Marguerit-rute-vandløb" i Roskilde Kommune", siger Rune Hylby.

