Frivillige podere sikrer kviktest i skoler og klubber

Roskilde - 12. februar 2021 kl. 08:26

Der er nu udarbejdet en plan for, hvordan medarbejdere i skoler og klubber kan blive kviktestet to gange om ugen i Roskilde Kommune. Kommunen forventer, at selve testningen går i gang i næste uge.

Det er omkring 50 frivillige fra skoler og klubber, der nu er uddannede som podere, der fra næste uge skal foretage kviktest af medarbejdere fra alle kommunens skoler og klubber. Det er blandt andet lærer-vikarer, skolesekretærer, kantinemedarbejdere og pædagogiske medarbejdere, som har meldt sig til opgaven.

- Det er imponerende, at vi i løbet af få dage kan stille med et hold af medarbejdere, der har meldt sig som podere. Jeg er rigtig stolt af, at vi som organisation har så dedikerede medarbejdere, der i Roskildes ånd melder sig frivilligt til opgaven. Jeg vil gerne sige stor tak til alle dem, der har meldt sig til opgaven og til alle dem, der har bidraget til det store arbejde med at få organiseret et tilbud om kviktest til medarbejdere i skoler og klubber i Roskilde Kommune, siger borgmester Tomas Breddam (S).

De frivillige hold af podere blev uddannet på rådhuset i onsdags, så de er klar til at gå i gang med deres nye opgave fra næste uge. Undervisningen foregår som en kombination af et e-learning kursus og et kursus med fysisk fremmøde, hvor de i praksis oplæres i korrekt brug af værnemidler, hygiejne, hvordan de poder korrekt og selvfølgelig om journalisering og tavshedspligt.

Der bliver oprettet 22 podestationer fordelt på skoler og specialskoler, hvor alle medarbejdere kan testes. Medarbejdere i klubber skal testes på den skole, der ligger nærmest. Planen er, at der foretages kviktest to gange om ugen på hver skole, og tilbuddet om test er for alle medarbejdere i skoler og klubber.

Borgere henvises til kviktestcentret, der genåbner i Roskilde Kongrescenter på mandag. Her vil der være åbnet dagligt mellem klokken 8 og 20.