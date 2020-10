Frivillige instruktører søges til træning for familier

FitforKids i Roskilde søger nye frivillige instruktører, som skal træne og motivere familier til et sundere liv. FitforKids er en frivillig forening, der tilbyder et gratis vægttabsprogram til børn I alderen 7-15 år.

Hos FitforKids har man et fokus på at styrke hele familien og hjælpe dem til en sundere livsstil gennem træning, kostvejledning og coaching. Programmet er sat i verden for at give børn bedre livskvalitet, og der er lagt vægt på, at træningen både er sjov og effektiv.