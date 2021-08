Se billedserie Daniel Wilken (fra venstre) og Maria Køpke fra Studenterrådet, og Emma Schacht og Cecilie Möller fra RUC Tutoring er blandt de 220 personer, som i øjeblikket er i gang med at gøre klar til det store rykind af nye studerende på RUC. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Frivillige inden studiestart er som en familie

Roskilde - 11. august 2021 kl. 14:45 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Når omkring 1800 nye studerende mandag den 16. august begynder på RUC, så får de en varm og festlig velkomst. Men den opstår ikke af sig selv.

I to uger inden ankomsten er 220 personer i gang med at gøre alt klar til, at de nye studerende får den bedst tænkelige begyndelse.

Det er en stærk RUC-tradion, at Studenterrådet har det overordnede ansvar for de nye studerendes første dage. Alle aktiviteterne og hjælpen til de nye studerende sker i samarbejde mellem flere forskellige grupper.

- Samarbejdet er stærkt. Det er også derfor, at RUC er tryg ved en studerende-drevet studiestart, fortæller Maria Køpke, der er næstforperson i Studenterrådet.

Hun bliver bakket op af Emma Schacht fra RUC Tutoring, som nævner, at de studerende selv har mærket på egen krop den første tid og alle de spørgsmål, som følger med.

- En god rusvejledning kan give tryghed og få den nye studerende til at føle sig hjemme på RUC, siger Emma Schacht og fortæller, at det også er med til at fastholde de studerende på sigt.

Glemmer ikke sin farve

De godt 200 personer drøner rundt på hele campusområdet. Der bliver holdt et væld af møder, og samtidig sker der en forberedelse og organisation af de huse, de studerende er delt op i.

- Vi er der for at hente dem ved toget den første dag. Hvert hold har en farve, som bliver en del af deres tilhørsforhold. Den kommer til at betyde meget, man glemmer ikke sin husfarve. fortæller Emma Schacht.

De nye studerende skal i de første dage blandt andet have mange praktiske oplysninger og grundig introduktion til campus.

Så når den faglige studiestart begynder, føler de nye studerende sig ikke helt på bar bund, når de skal finde rundt på RUC's store område.

- Vi giver rundvisninger, men det tager lidt tid at lære at finde rundt efter forlæsninger, siger Daniel Wilken, der er næstforperson i Studenterrådet.

Giver traditioner videre

Hele planlægningen af rusforløbet har været mærket af, at arbejdet begyndte i februar, men ingen vidste, hvad der kunne lade sig gøre for bare to måneder siden.

Derfor har mange siddet og knoklet med planlægning uden at kende betingelserne.

Med de seneste ophævelser af corona-restriktioner er håbet dog, at det bliver et næsten normalt forløb i år.

Vejlederne har deltaget i fire seminarer, hvor af de to var online.

- En stor del af at være med i et frivilligt miljø, er jo at mødes med andre på kryds og tværs, siger Cecilie Möller fra RUC Tutoring.

- Man får vanvittig mange kompetencer af at være her, siger Emma Schacht og forklarer, at man møder rigtig mange forskellige mennesker og forskellige grupper studerende.

- Det betyder, at det bliver lidt ens familie. Der er en grund til, at vi har siddet i det i fire-fem år, siger Cecilie Möller.

Hele gruppen er glade for, at de er med til at give stafetten videre, så tradionerne kommer til at bestå, når de en dag er færdige med deres studie på RUC.

Cecilie Möller forklarer, at der er 17 rusgrupper fordelt på fire huse i gang med planlægningen. De er delt op i ansvarsområder.

- Vi har set en vækst i internationale studerende, som vil være med i rusvejledningen, fortæller Emma Schacht og forklarer, at det er en fordel, fordi de kan hjælpe dem, der kommer udefra med en slags »sådan foregår det i Danmark«.

De mange vejledere har blandt andet også været på førstehjælpskursus, så de kan passe på de nye studerende i alle henseender.

Kommer med ny energi

I et stort lokale er det de kommende rusture, som er ved at blive planlagt.

Et emne her er, hvem der tager eksempelvis lys og lyd med, og hvor er der i det hele taget lydsystemer på RUC, de kan tage med.

Mødet bliver styret af Anna Katrine Thomsen fra RUC Tutoring.

- Vi anbefaler jer at samarbejde, jer som skal til samme sted, siger hun og anbefaler at have to barer, men et festlokale, så man kan dele noget udstyr.

Efter at have knoklet i flere uger går hele rusforløbet i gang i næste uge.

- Man får et skud energi, når de nye kommer. De kommer med en energi og forventning, siger Emma Schacht.

Gruppen er jo også selv studerende, så de skal hver især også snart i gang med at koncentrere sig om det.

- Men det giver noget, første gang man kommer ned og ser dem, man har været vejleder for være i gang, fortæller Daniel Wilken, og Maria Køpke fortæller, at det er hyggeligt at gå rundt på campus og hilse på de nye studerende.