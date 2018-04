Frivillige fotoentusiaster skal sælge Roskilde til turisterne

Lokale fotoentusiaster skal fremover være med til at sælge Roskilde over for turisterne. VisitRoskilde har oprettet et fotokorps bestående af 10 lokale amatør- og semiprofessionelle fotografer, som på frivillig basis tager billeder fra Roskilde og omegn.

- I vores digitale hverdag, hvor det kan være svært at bryde gennem talestrømmen, betyder anbefalinger fra venner og familie - og ikke mindst anbefalinger fra bruger-til-bruger - meget i vores valg af alt fra nye gadgets til restauranter og feriedestinationer. Som turistorganisation bliver vi derfor nødt til at tænke i alternative kommunikations- og markedsføringstiltag, når vi kommunikerer med potentielle turister. Vores nye fotokorps giver mere visuel »taletid« til lokale ildsjæle, og det tror vi på kan hjælpe os med at skabe et troværdigt, autentisk og levende billede af Roskilde som turistmål, siger Mette Holmgren, turistchef for VisitRoskilde.