Ejner Jensen stopper som formand for Frivilligcenter Roskilde. Her ses han sammen med daværende borgmester Joy Mogensen, da frivilligcentret flyttede ind i Tinghuset i Jernbanegade i 2016. Foto: Thomas Olsen

Frivilligcenter skal have ny formand

Frivilligcenter Roskilde skal for første gang have ny formand. Gennem hele Frivilligcenter Roskildes mere end 10-årige virke har Ejner Jensen været formand for bestyrelsen og har arbejdet for at skabe det optimale mødested for kommunens frivillige sociale foreninger.