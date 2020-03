Roskilde Frivilligcenter, der holder til i Tinghuset i Jernbanegade, er lukket som en forebyggende foranstaltning for at undgå sprednnig af coronavirus. Alle arrangementer i huset er aflyst. Foto: Thomas Olsen

Frivilligcenter lukker af corona-hensyn

Lukningen sker i forlængelse af, at statsminister Mette Frederiksen tirsdag formiddag indskærpede, at situationen skal tages meget alvorligt. Hun nævnte blandt andet, at de stærke borgere skal tage særlige hensyn til de svage, som kan blive meget påvirket af coronavirus.