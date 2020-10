Klub Viaduktens nykårede vindere af Endurance eRacing World Championship. Fra venstre ses Jonas Dyhrberg, Patrick Kinsella og Mikkel Sigaard, mens Marius Lund sidder foran simulatoren. Holdets anden mekaniker/dataindsamler Stefan Wagner mangler på billedet. Foto: Lars Ahn Pedersen

Fritidsklub vandt VM for tredje gang: Kørte fra profhold på Le Mans

Roskilde - 31. oktober 2020 kl. 14:54 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Klub Viadukten i Roskilde har fostret mange racerkørere gennem tiden som for eksempel Jason Watt og Jan Magnussen samt, ikke mindst, sidstnævntes søn Kevin Magnussen.

Nu står et nyt hold på spring, men modsat forgængerne gør de sig på den digitale bane. I forrige weekend lykkedes det nemlig Viadukten at blive samlet vinder af Endurance eRacing World Championship for tredje år i træk.

Men hvor fritidsklubbens hold i 2018 og 2019 nåede til tops i GT3-klassen, som er for de mindst hurtige biler, blev triumfen denne gang hentet hjem i den hurtigste klasse, Hypercar.

- Så vi havde ikke regnet med, at vi ville vinde i år, siger holdets træner Karsten Jerichau, som står for Viaduktens gokartværksted.

Kørte mod voksne VM blev i år som noget nyt ikke afgjort med et enkelt løb, men over en serie på fire løb. Inden finalen, der blev afviklet som et 24 timers-løb på Le Mans, havde Viadukten samlet så mange point sammen, at de bare skulle blive nummer fem ud af seks for at vinde.

Det lykkedes med en tredjeplads, omend holdet helt frem til 10 minutter før tid lå på andenpladsen.

- Vi kunne ikke give den fuld gas til sidst, fordi vi var nødt til at spare på benzinen, siger Karsten Jerichau.

Mikkel Sigaard, Marius Lund og Jonas Dyhrberg var de tre kørere, som skiftedes til at sidde bag rattet i simulatoren, og det hører med til historien, at deres modstandere var professionelle hold med voksne kørere.

- Spillene er i dag blevet så virkelighedstro, at racerkørerne bruger dem i deres træning om vinteren. Det eneste, der mangler, er g-påvirkningen, og at man kommer til skade, hvis man rammer væggen, siger Karsten Jerichau.

Taktikken lykkedes Når det trods et langt lavere budget og med kørere, der er for unge til at have kørekort, alligevel kunne lade sig gøre at vinde, skyldes det den taktik, som Viadukten havde lagt.

Den gik ud på at køre så langt som muligt og kun pitte, når det var strengt nødvendigt. Det betød, at de andre kørte fra Viadukten i starten, men det gav pote på den lange bane, fordi holdet kunne indhente det tabte med sine færre stop.

- Det vigtige var ikke at miste modet, fordi de andre var hurtigere på de første omgange, siger Karsten Jerichau.

- Man kan godt mærke, at der er meget mere hastighed i den ny klasse. Man kommer hurtigere gennem svingene, og som kører er der flere ting, man selv skal justere, så det føles mere som at være på et professionelt team, siger Mikkel Sigaard.

Mekanikernes rolle Taktikken stillede også store krav til holdets dataindsamlere, der har den samme rolle, som mekanikerne ville have i den virkelige verden.

Her var det op til Patrick Kinsella og Stefan Wagner at komme med meldinger til køreren om, hvordan bilen klarede sig, og hvad der skulle gøres for at holde den på banen i længst mulig tid ad gangen.

- Det handler om at få lavet en bil, som kørerne er glade for, da vi ikke kunne følge med på farten. Så vi vandt på, at vi kunne holde bilen på banen i længst tid, fortæller Patrick Kinsella.

Hele Team Viadukten samlet i Roskilde Racing Center, hvor VM-triumfen blev kørt i hus. Foto: Klub Viadukten

24 timer foran skærmen Normalt bliver Endurance eRacing World Championship afviklet ved, at samtlige hold er samlet det samme sted, men det kunne af åbenlyse årsager ikke lade sig gøre i år. I stedet fik Klub Viadukten lov at låne Roskilde Racing Center, så holdet fik noget andet at kigge på end de sædvanlige omgivelser i fritidsklubbens gokartværksted.

Simulatoren og resten af udstyret blev flyttet ud på Roskilde Racing Center, og her fandt træningen og kvalifikationen sted torsdag og fredag i sidste uge, inden starten gik lørdag klokken 13.

Løbet blev kørt på en digital udgave af Le Mans, og vejrforholdene var sat til at afspejle det virkelige vejr på banen i Frankrig tilsat 12 grader, så det mindede mere om juni, hvor 24 timers-løbet plejer at finde sted (i år blev det udskudt til september, red.). Kørerne har typisk en-to timer bag rattet ad gangen og prøver ellers at få spist, hvilet og sovet, når de ikke er på.

- Det er faktisk ret nemt at falde i søvn, fordi man er træt efter at have kørt, siger en af kørerne, Marius Lund, som også fik mere køretid, fordi holdet kun bestod af tre kørere mod de normale fire.

Overvejer at lave to hold Efter 24 timer var løbet slut, og det skete søndag klokken 12, fordi uret undervejs blev stillet en time tilbage på grund af overgangen til vintertid.

Som en del af præmien for VM-sejren vandt Viadukten en ekstra simulator, så nu overvejer Karsten Jerichau at deltage med to hold. Der står i hvert fald flere unge klar i kulissen til at få chancen.

