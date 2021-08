Fritidsfestival fejrede forskellighederne

Se billedserie Det summede af foreningsliv søndag i Kildegården. Her blev der holdt Fritidsfestival, hvor foreningerne fra Roskilde kunne vise sig frem. Foto: Anders Ole Olsen

Roskilde - 23. august 2021 kl. 13:12 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

63 foreninger var sammen med klubber og andre initiativer søndag samlet til Fritidsfestival på Kildegården. Her kunne gæster og frivillige i alle aldre møde hinanden og blive inspireret til at prøve nye aktiviteter og nye ting at samles om.

- Det er første gang, vi har lavet det så stort. Vi har før holdt det på Kildegården for de cirka 20 foreninger, der hører til der, men vi syntes egentlig, at vi gerne ville bruge rammerne til alle, fortæller Elisabeth Verdich, som er udviklingskoordinator på Kildegården og koordinator på festivalen.

Ideen med Fritidsfestival er at give foreningslivet et boost til at komme i gang igen oven på den genstartssituation, samfundet står i. Derfor blev alle andre foreninger inviteret med, og håbet er, at årets festival bliver en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor foreningerne samles i stor stil. Der har nemlig været bred opbakning til arrangementet.

- Det er vigtigt, at der er så mange foreninger, der har bakket op om at være med og gerne vil være med til at løfte hinanden. Der er nogle foreninger, som kan tiltrække mange og løfter for de andre, så der bliver tiltrukket flere besøgende, siger Elisabeth Verdich.

Naturligt miljø i kælderen De forskellige stande spændte bredt. Man kunne blandt andre møde Roskilde Akvarie Forening, som blev grundlagt helt tilbage i 1945, men som i dag ikke en stor medlemsskare.

- Vi er en lille forening og er primært ældre mennesker efterhånden. Det er ret svært at tiltrække de unge, siger formand Ole Pedersen.

Aktivitet er der dog stadig i foreningen, som tæller omkring 15 medlemmer. De mødes en gang om måneden, for det meste på Østervangsskolen, og ellers tager de på tur ud i landet eller hjem i privaten hos et af medlemmerne. Her kan der være nok at se på.

- Det kan være et lille akvarie eller en hel kælder. Vi er nogle stykker, som har akvarier i kælderen. Og det er jo sjovt, at man på et forholdsvist lille areal faktisk kan lave et meget naturligt miljø og se nogle fisk have en naturlig adfærd - og så er der mange farvestrålende fisk imellem, siger Ole Pedersen.

Alternativ retrosport I en noget anden boldgade var pigerne fra Roskilde Roller Derby ligeledes med på festivalen. Også her er der tale om en mindre forening med i omegnen af 15 faste medlemmer, som træner en eller to gange om ugen.

- Sportsgrenen er ikke så stor i Danmark. Den kommer fra USA og er en »retro revival« af en gammel 60'er-sport, forklarer Ninna Køhrsen, der er et af foreningens medlemmer.

Kontaktsporten foregår på rulleskøjter og kan godt se en anelse brutal ud undervejs, men var faktisk kun i festivalens anledning rykket uden for. Normalt spilles der inden for i haller, og her handler roller derby om at omfavne glæden, fællesskabet og forskellighederne.

- Det er en lidt alternativ sport, der kommer ud af idéen om empowerment, om at finde styrke og om at finde accept i alle kropstyper, så det er en meget moderne sport, siger Ninna Køhrsen, som desuden træner til at blive roller derby-dommer.

Området omkring Kildegården blev under arrangementet bakket op af festlig musik fra Roskilde Garden, der sørgede for at sprede stemning til folket, og det blev derfor i sandhed en dag i forskellighedernes tegn.

