Heidi Falk Jakobsen og sønnen Jakob foran den kommende chokolade- og delikatessebutik i Algade 18. Foto: Heidi Engelund

Fristelser fra Bornholm: - Vi har også flødebollesoftice

Roskilde - 26. marts 2021 kl. 06:41 Af Heidi Engelund Kontakt redaktionen

Håndværkerne er stadig i fuld sving i de nymalede lokaler i Algade 18 i Roskilde, hvor en godbid af alt godt fra Bornholm er på trapperne, så butikken Kjærstrup Bornholmske Fristelser er klar til at slå dørene op på lørdag den 27. marts på slaget 10.

Det er Heidi Falk Jakobsen og hendes mand Jan Thorndal, som står bag franchise-butikken, der er en aflægger af Kjærstrup Chokolade på Bornholm.

- Det er lidt af et familiefirma, vi er blevet franchise for, hvor både hele familien hjælper til i Kjærstrup Chokolade på Bornholm. Vi kender parret Peter og Birgitte, der ejer Kjærstrup Chokolade, ganske godt, fortæller Heidi Falk Jakobsen med et stort smil og kigger rundt i lokalet, hvor ismaskine og disk venter på at blive sat på plads.

Faldt for fristelserne Heidi Falk Jakobsen og familie har boet fire år i Roskilde, og den beslutning har de ikke fortrudt.

- Vi kommer egentlig fra Fyn, men flyttede til Roskilde for fire år siden fra Solrød. I dag bor vi i Blågårdsstræde, siger hun.

Der er et fint kig ud over Algade, hvor fortovet snart bliver indtaget af borde og stole til kunderne, når det igen bliver tilladt.

- Min mand og jeg har i flere år talt om, at vi gerne ville være selvstændige. Vi kommer begge fra finansverdenen, og efter en tur til Bornholm sidste sommer, hvor vi fik kaffe og is hos Kjærstrup, var vi solgte. Et par dage efter ringede jeg til Peter fra Kjærstrup lige midt i højsæsonen og fortalte, at vi gerne ville være franchise i Roskilde, fortæller hun.

Og så gik det ellers hurtigt med at kigge på økonomien og finde de helt rette lokaler i hjertet af Roskilde.

- Jeg tror på, at Kjærstrup-konceptet kan noget i Roskilde. Alt er håndlavet helt fra bunden af som chokolade og flødeboller. Vi får også flødebolle-softice i butikken, det smager så godt. Og vi får bornholmske delikatesser som is fra Bornholms Ismejeri, pasta, olie, sennep, honning, gin og øl, fortæller hun.

Listen af fristelser fra klippeøen stopper ikke her, da Heidi Falk Jakobsen allerede er på jagt efter marmelade fra solskinsøen.

Sønnen Jakob på 10 år er med sin mor, Heidi Falk Jakobsen, i butikken i Algade, hvor ismaskine og disk næsten er klar til brug. Foto: Heidi Engelund

Får bænke udenfor Hun er godt tilfreds med, at det endte med en butik i Algade, hvor kunderne ikke har langt til de bornholmske fristelser.

- Jeg synes, at vores placering er perfekt i en flot bygning med gode naboer, og så er der godt med liv her, siger hun og fortsætter:

- Vi kommer også til at sælge kaffe og te, og overvejer også at få et par bænke udenfor, hvor man kan sidde og nyde det gode vejr, mens man venter, da vi i starten kun må have tre kunder i butikken ad gangen, siger hun.

Vil løbetræne Åbningen på lørdag bliver markeret uden al for meget festivitas på grund af corona.

- Vi har åbent på lørdag klokken 10-15 og har også åbent i påsken. Vi sætter flag op ved døren, og deler lidt chokolade ud. Jeg er vildt spændt på, hvor mange der kommer, siger Heidi Falk Jakobsen, der skal i gang med løbetræningen, da de bornholmske fristelser er alt for lækre til at lade være i fred.

Kjærstrup Bornholmske Fristelser har åbent mandag til fredag klokken 10-17.30, lørdag klokken 10-15 og den første søndag i måneden klokken 10-15.

Man kan også følge butikken på Facebook og Instagram under kjaerstrup_roskilde.

