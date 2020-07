Brandfolkene var ikke længe i Gartnervang, men længe nok til at konstatere, at der ikke var fare på færde. Foto: presse-fotos.dk

Friskrøget fra altanen

Røgen kom fra en altan, hvor beboerne var ved at tænde op i en grill. Det udgjorde ingen fare, måske lige bortset fra en potentiel røgforgiftning til kokkene, men for brandfolkene var der ikke meget andet at gøre end at ønske velbekomme og køre udrykningskøretøjerne tilbage på beredskabsstationen.