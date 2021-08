Se billedserie Der bliver gjort rent hver dag på Vor Frue Friskole - og det er børnene, der klarer ærterne. Foto: Kenn Thomsen

Friskole er kun lige til øllet men tror på fremtiden

Roskilde - 24. august 2021 kl. 18:53 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det myldrer af aktivitet efter frokosten på Vor Frue Friskole. Og det er ikke, fordi de 24 børn er i fuld gang med at lege, men fordi de er travlt optaget af at feje, banke dørmåtter og rengøre toiletter.

Sådan er det hver eneste dag på friskolen, der åbnede sidste år. Her kommer intet rengøringspersonale, for det gør børnene til daglig, og fire gange årligt træder forældrene til og kommer helt ud i hjørnerne.

- De gør det så godt, de kan. Der bliver rengjort toiletter hver dag og vasket gulv en gang om ugen. Der er meget pædagogik i det, og når forældrene hjælper til, er det heller ikke for at spare penge, men fordi det giver fællesskab. At det er deres skole, siger skoleleder Anja Nørager-Nielsen.

Michlas Dalsgaard Jensen går i 7. klasse og er en ihærdig tæppebanker. For ham er rengøringstjansen »fin nok«.

- Altså, man lærer det. Jeg synes, det er sundt at lære børn sådan nogle ting, man skal kunne, siger han.

Skal videre Vor Frue Friskole har på nuværende tidspunkt 24 elever. Det er lige akkurat nok til, at de kan få tilskud, ligesom de første år også klarede kravet med nød og næppe.

Anja Nørager-Nielsen er dog ikke bekymret for, at skolen også har nok elever næste år. Flere har skrevet sig op, og der bliver ved med at være forældre, der viser interesse.

Faktisk er hun allerede overbevist om, at skolen vil vokse ud af de ellers hyggelige rammer på Lynggaarden i Tjæreby, hvor de lige har overtaget endnu en længe.

- Helge og Nanna, der ejer stedet, har været ekstremt venlige og rummelige, men når vi har været her et par år, så skal vi finde et sted, vi kan være. Det skal være et lokalt sted. Vi flytter ikke ud af kommunen, og det skal være inden for en radius af få kilometer af Vor Frue, siger skolelederen, der får flest elever fra Roskilde og det sydlige opland.

Filosofien på plads Forudsætninger for at trække flere til Vor Frue Friskole er også bedre, nu hvor de er på andet skoleår og er helt på plads med, hvem de er, og hvad de kan.

- Det er nemmere, fordi vi ikke kun snakker om det, men kan vise, hvad vi gør, siger Anja Nørager-Nielsen.

En af skolens grundlæggende tanker er tage børnene alvorligt, så alle har en stemme og et fællesskab om det, der sker. For eksempel har de en mundlovsdag, hvor de bruger tid på at lave aftaler med hinanden.

Noget andet er, at klassetrinnene er samlet i to hold. Det er nu 0.-2. og 3.-7. klasse, men formentlig bliver det tre hold, når skolen bliver større og med alle klassetrin.

Samlingen er på den ene side nødvendig, fordi der er få børn og få lærerkræfter, men det har også en værdi.

Dels kan de undervise hinanden, og hvert barn kan få de udfordringer, der passer i det enkelte fag. Hvad enten det er over eller under klassetrinnets egentlige niveau.

- Jeg synes, det både tilgodeser de børn, der er dygtige, og dem der ikke er så dygtige. Man siger »det er jo dig, og der er noget, du er god til, og noget du skal øve dig på«, siger Anja Nørager-Nielsen, der også praktiserer en høj grad frihed og selvbestemmelse i undervisningen.

Det er ud fra devisen om, at så længe børnene arbejder på noget, får de også noget ud af det. For 12-årige Michlas er det også en skoleform, der giver pote.

- Da jeg gik på den gamle skole, lærte jeg ikke noget. Det er noget andet her. Jeg føler, jeg lærer noget og bruger min krop. Det er noget andet, end hvor man bare skal sidde stille - det er ikke lige mig, siger han.

