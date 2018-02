Friskole-elever var i fem svømmehaller på fem dage

Det er sin sag for en skole at holde en svømmeuge, når der ikke er en svømmehal i ens nærområde, samtidig med at Roskilde Badet holder lukket på grund af renovering. Det måtte Viby Friskole sande, da 5. årgang skulle have sin årlige svømmeuge og endte med at besøge fem svømmehaller på fem dage.