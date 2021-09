Se billedserie Karin Sloth havde god afsætning på mjød og andre produkter fra Snorremark i Tågerup. (Foto: Kim Rasmussen)

Frisk mad på Stændertorvet

Roskilde - 06. september 2021 kl. 06:18 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Sultne og tørstige roskildensere havde alle muligheder for at få opfyldt deres behov, da der både lørdag og søndag var marked på Hestetorvet.

På pladsen, hvor man i gamle dage handlede med kreaturer, sådan som man kunne opleve med grisehandler Larsen i Matador, var det nu moderne råvarer og produkter, som nu blev faldbudt.

Bag initiativet stod Erhvervsforumk i samarbejde med Madkulturen fra Maglegårdsvej og musikstedet Gimle ved Helligkorsvej.

Deltagerne var bl.a. Frugt- og grøntproducenterne Rønnely, Legro og Møllehøj, kødproducenten Dyssegarden i samarbejde med WHY Food and Cocktails, Wagyu-specialisten Bondegaarden, Gris Lam & Co., Gourmet-snegleproducent Nordic Snails, Quinoa-specialisten Danish Quinoa Group, Julemærkehjemmet Liljeborg, kaffeproducenten Kaffe Karma, chokoladeproducent Mikkel Friis samt bryggerierne Snoremark, Herslev Bryghus, Musicon Mikrobryggeri, Thyras Bryg og Røde Port Bryghus.

Mjød fra gamle dage Karin Sloth har efterhånden i mange år lavet mjød på gården Snorremark i i Tågerup og opfinder stadig nye variationer.

For nylig har arkæologer fra Nationalmuseet fundet ud af, at folk i Danmark drak mjød allerede i bronzealderen - altså længe før vikingerne. Takket være moderne teknologi har man kunnet rekonstruere denne drik, fordi folk havde fået en tår med sig, når de blev begravet i gravhøjene.

For at få den rigtige gæring har Karin Sloth endda bestilt særlige krukker leveret fra Firenze til at fremstille sin drik.

Hun kunne melde om god omsætning på Hestetorvet og måtte hurtigt sende sin makker hjem på gården for at hente mere at drikke.

- For nogle år siden foreslog jeg RO-KOST for at få gang i gastronomi med lokale varer, og det fik Jens Müller organiseret. Nu er vi kommet videre med et helt marked, forklarede hun tilfreds.

Eksotiske drink Ved siden af serverede Nanna Ajslev fra WHY Food eksotiske drink med og uden sprut sammen med en vietnamesisk opskrift på nakkefilet, der kom fra Dyssegården i Gundsømagle.

Flere af de lokale minibryggerier var også gået sammen om at servere deres produkter. Her mødte vi bl.a. Knut fra bryggeriet og restaurant 'Røde Port, som kunne levere friske dråber fra fad.

Han var vældig glad for afsætningen og tilfreds med igen at fungere for fuld kraft oven på coronaen.