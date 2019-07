Niels-Christian Levin Hansen fra Viby er blevet valgt som formand for Friluftsrådet. Hans mærkesager er blandt andet adgang og ansvarlighed i friluftslivet. Selv nyder han at springe faldskærm.

Friluftsformand: Naturen kan ikke tåle alt

Han har taget turen fra en formandspost i Dansk Faldskærms Union, videre til 13 år i Dansk Idrætsforbunds (DIF) bestyrelse, otte år i Team Danmarks bestyrelse og er her i foråret blevet valgt som formand for Friluftsrådet.

En passion for faldskærmsudspring har udviklet sig til en passion for det politiske arbejde i organisationer for 55-årige Niels-Christian Levin Hansen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her