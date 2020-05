»Friluftsfolket« holder i dag til ved og i garagerne ved Fakta på Køgevej. Når de bliver revet ned, kan de i stedet få et nyt opholdssted i Ringen. Foto: Kim Rasmussen

»Friluftsfolket« kan få et nyt sted i Ringen

Roskilde - 02. maj 2020 kl. 12:21 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der lader til at være fundet en løsning for den gruppe mennesker, der gennem mange år har stået ved Fakta på Køgevej for at få en tår øl og noget socialt samvær. Det slutter snart, når ejendommen bliver revet ned for at give plads til et nyt byggeri.

Læs også: Øldrikkere kan få et nyt sted bag rådhuset

Gennem længere tid har Roskilde Kommune arbejdet på et alternativt sted med mere ordnede forhold, og det ligger der nu en konkret løsning på.

Det er at lave et opholdssted i Ringen, lige op ad Ringparkens Beboerhus ud mod Søndre Ringvej. Plan- og teknikudvalgsformand Daniel Prehn (S) er meget tilfreds med projektet.

- Nu håber jeg, flertallet stemmer det hjem, så vi får et godt opholdssted til dem, der snart bliver sendt hjem fra de skure, de står ved i dag. Meldingen er i hvet fald, at det er en løsning, der bliver set positivt på blandt dem, der står ved Fakta i dag. Jeg synes også, det er godt, at man ikke bare tænker, at nu skal der bare forskønnes og glemmer, at der er nogen, der lever et andet liv end det, man forestiller sig i flotte og fine tegninger, siger han.

Ønskeplacering Planen er at bygge opholdsstedet af containere, og der skal også etableres et toilet for at undgå, at området bliver »forsumpet og ildelugtende«.

Vurderingen er, at steder vil have 10-20 daglige brugere, som kan være der, uden der opstår konflikter.

Skitsen til opholdsstedet er lavet af kunstnergruppen »Team Kenneth Balfelt« i samarbejde med forvaltningen og med bidrag fra brugergruppen.

For dem har det været vigtigt med en placering, hvor de ikke bliver gemt af vejen og kan købe øl i nærheden. Forsyningsstedet bliver nu Aldi på Søndre Ringvej. Også politiet har sagt god for placeringen, fordi de kan cirkulere forbi i bil og holde øje.

Ved at lave opholdsstedet af containere bliver det sikret mod hærværk og brand, mens siderne kan åbnes, så brugerne kan se ud i parken. For at afskærme stedet fra parkstien lige foran bliver der anlagt en beplantning.

Nedrivning og det efterfølgende nybyggeri på Faktagrunden ved Køgevej er stadig planlagt til at gå i gang i maj.

