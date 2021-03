Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen har kaldt erhvervsminister Simon Kollerup (S) i samråd i Erhvervsudvalget om Roskilde Bank-sagen, som fortsat ikke har været for Højesteret, selv om der snart er gået tre et halvt år siden, der faldt dom i Østre Landsret. Foto: Jens Wollesen

Frifundne bankfolk på pinebænken: Minister i samråd

Til efteråret er det fire år siden, at der faldt dom i Roskilde Bank-sagen ved Østre Landsret. Alligevel har de implicerede, der alle blev frifundet, stadig et erstatningskrav hængende over hovedet. Det er urimeligt, mener Venstres retsordfører, som har kaldt erhvervsministeren i samråd om banksagen.

