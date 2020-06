Frida blev nummer tre i filosofi-finalen

Årets finale skulle have været holdt i Odense, hvor de 20 bedste skulle dyste mod hinanden ved at skrive essays på engelsk. I stedet blev finalen afgjort ved, at eleverne blev bedømt ud fra de essays, de oprindeligt havde indsendt til konkurrencen. Frida Hjulmand valgte at skrive et essay ud fra et citat af filosoffen Judith Butler: »Køn er ikke noget, man er, men noget man gør, en handling... en 'udførelse' nærmere end en 'væren'«.

- Det, jeg bedst kan lide ved filosofifaget, er, at det er en så anderledes måde at tænke på end andre fag. Man skal ligesom vride sin hjerne anderledes. Alt kan ses i et filosofisk perspektiv, så ligegyldig hvad man interesserer sig for, er det muligt at analysere det med filosoffer. Det er en grundsten for så mange ting. Det, der overraskede mig mest ved filosofi er, at fremgangsmåden med logisk opbyggede argumenter er meget lig matematik, siger hun.