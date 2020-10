Freundes økonomi er på ret kurs trods coronaen

Det anseelige underskud på 6,3 millioner kroner i Café Freundes seneste regnskab er opgjort inden coronakrisen, så hvor galt ser set så ikke ud nu?

Ifølge indehaver Randi Tang Nielsen og administrationsleder Christian Pagh ser det faktisk fornuftigt ud, efter organisationen er blevet skåret til. Samlet set står 2020 til at give et overskud. Freunde står i sig selv til et mindre minus, men et væsentligt mindre minus end de 6,3 millioner kroner, og i 2021 tror de på et lille plus for caféen,

- Vi humper på det ene ben gennem 2020, men det ser ud til, at vi lander nogenlunde stabilt på begge fødder før udgangen af 2020. Så kan vi håbe at få armene lidt op i 2021, siger Randi Tang Nielsen.