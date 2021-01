Fremtidsønsker i Medborgerskabet

Hver eneste måned bliver der slået et spørgsmål op på Tankevæggen i Medborgerskabet på Stændertorvet, og hver eneste måned er der mange, som kommer med svar på spørgsmålet.

I øjeblikket er spørgsmålet: 'Hvilke spørgsmål vil du gerne ha' svar på i 2021. Blandt de svar, der er sat op på Tankevæggen er: 'Hvornår åbner butikkerne og restauranterne IGEN!?', 'For jeg en kæreste?', 'Hvornår skal vi mon vaccineres for Corona?' og 'Hvordan kommer Roskilde Festival til at se ud?'