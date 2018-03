Se billedserie Præster, menighedsrådsmedlemmer og kirkemedarbejdere fra Roskilde Stif var lørdag samlet til Stiftsdagen 2018. Foto: Kristian Jørgensen

Fremtidsforsker: Sådan bevarer vi landsbykirkerne

Roskilde - 19. marts 2018 Af Kristian Jørgensen

»Tænk ud af boksen« lyder en fortærsket peptalk-kliché. Der skal også tænkes ud af kirken, hvis landsbykirkerne skal have en fremtid som en vigtig del af de små samfund i stedet for at sygne hen.

»Kirken skal tænke ud i landsbyen i stedet for at tænke landsbyen ind i sig« og »spørg ikke, hvad landsbyen kan gøre for kirken, men hvad kirken kan gøre for landsbyen« lød nogle af slaglinjerne fra fremtidsforsker Tyge Mortensen til en forsamling af præster, menighedsrødder og kirkeansatte, som Roskilde Stift havde samlet til stiftsdag.

Fremtidsforskeren udbredte det opmuntrende budskab, at landsbykirkerne har fremtiden for sig, men det kræver, at kirkefolket selv skaber sig den fremtid.

Det gør de ved at gøre sig til en uundværlig del af lokalsamfundet på alle mulige leder og kanter, som ikke behøver - og ikke kan - begrænse sig til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Kirken som bygning har altid været et dominerende fysisk omdrejningspunkt i landsbyerne, men ifølge Tyge Mortensen kirken kan finde sted hvorsomhelst uden at nødvendigvis at være noget, man går ind i.

En skeptiker eller to vil måske mene, at fremtidsforskerens version af kirken udvander institutionen en smule. »Menneske først, så kristen« lyder et andet bonmot fra fremtidsforskerens arsenal.