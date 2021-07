Den gamle CAT-bygning ved RUC bliver til 35 studieboliger. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Fremtidens studieboliger åbner for venteliste

Roskilde - 26. juli 2021 kl. 05:45 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

I juni holdt Boligselskabet Sjælland åbent hus-arrangement i den gamle CAT-bygning i Trekroner, der er i fuld gang med at blive omdannet til studieboliger, og nu er der blevet åbnet op for ventelisten til boligerne.

Er man interesseret, eller står man eventuelt med et ungt familiemedlem, det kunne være relevant for, er det derfor muligt at blive skrevet op på s.dk, hvor udlejning af studie- og ungdomsboliger i Roskilde foregår.

Fristen for at få skrevet sig på ventelisten er mandag den 16. august, men skulle man være på vippen omkring de nye boliger, bliver der også mulighed for at træde inden for og tage et frisk blik på sagerne.

Det kan man, når der onsdag den 11. august indbydes til åbent hus i to møblerede prøveboliger, hvilket foregår på adressen Universitetsparken 7, 4000 Roskilde i tidsrummet fra klokken 13 til 18.

Efter den 16. august starter så udlejningen af de 35 etværelseslejligheder, der kommer til at stå færdige til indflytning 1. oktober. Svar på ansøgninger forventes at lande i uge 36.

Oven på første etape kører næste fase af Boligselskabet Sjællands projekt i Universitetsparken videre. Det kommer nemlig til at bestå af yderligere 46 boliger, hvor der i det kommende nybyggeri vil indgå både et- og toværelses boliger. De forventes at være klar til indflytning til sommer næste år.

Boligselskabet Sjælland har nu åbnet op for ventelisten til selskabets nye boliger i Universitetsparken - og byder også på åbent hus i august. Foto: Jørgen C. Jørgensen