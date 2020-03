Det er i første omganhg i budgetkredsen, at Tomas Breddam (th.) vil drøfte mulighederne for at komme erhvervslivet til undsætning med fx fremrykning af anlægsprojekter, men netop dét finder DF ikke det store behov for. Foto: Steen Østbjerg

Fremrykning af projekter kan få beskeden effekt

Roskilde - 27. marts 2020 kl. 12:18 Af Steen Østbjerg

Det er tvivlsomt, hvor meget det lokale erhvervsliv kommer til at mærke til, at kommunerne nu får mulighed for at rykke anlægsprojekter frem for at bidrage til at holde hånden under så mange private arbejdspladser som muligt.

I Roskilde Kommune er det kun få måneder siden, at hele anlægsprogrammet blev gennemgået. For en betydelig del viste det sig, at de midler, der var i budgettet, slet ikke kunne nå at blive brugt.

- Det siger mig noget om, hvad vi rent praktisk har mulighed for at sætte i gang i 2020, og det er min vurdering, at det ikke er ret meget, siger Roskilde-borgmester Tomas Breddam (S).

En af hans budgetpartnere, Dansk Folkeparti, er skeptisk over for, om fremrykninger overhovedet er den bedste måde, kommunen kan hjælpe på.

- Håndværkere har alle sammen rigeligt at lave. Så jeg har svært ved at se, at det er håndværkerne, der har så mange udfordringer. Dem, der får problemer, er de butiksansatte og restauranterne, og det er jo en helt anden gruppe. At poste så mange ekstra penge ind i byggeriet, hvor der i forvejen er mangel på arbejdskraft, giver ingen mening, siger DF's gruppeformand, Merete Dea Larsen.