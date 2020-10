Frellsen får overskud trods forfærdeligt forår

Det var årets vigtigste periode, der blev ødelagt for I.M. Frellsen, da samfundet lukkede ned i foråret. Lukningen betød nemlig, at en tredjedel af virksomhedens chokoladeforretninger ikke kunne holde åbent, og det påvirkede salget af påskeæg.

Men omsætningen i Frellsen er hurtigt kommet tilbage til normalen - så hurtigt, at det har overasket selv direktør Peter Frellsen. Trods et forfærdeligt forår er omsætningen for hele året kun 10 procent mindre end året før, og regnskabet vil vise et overskud, omend det bliver halveret.