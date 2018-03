Se billedserie Folk er strømmet til Frellsens Fabriksbutik siden åbningen i oktober sidste år. Særligt op til påsken er der ekstra travlt. Foto: Kim Rasmussen

Frellsen: Folk har taget godt imod den nye Fabriksbutik

Af Katrine H. Kristensen

Da Frellsens Fabriksbutik åbnede i oktober sidste år på Industrivej i Roskilde, stod en lang menneskekø og ventede i isnende kulde på at komme ind. Et halvt år efter strømmer kunderne stadig til, og det har ifølge direktør for Frellsens chokoladedivision, Peter Frellsen, gået overraskende godt.

- Det er gået rigtig godt siden åbningen i oktober sidste år. Vi har haft flere kunder, end hvad vi umiddelbart håbede på. Folk har taget rigtig godt imod den nye butik. Da vi åbnede, var vi spændte på, hvor mange folk der ville komme herud, fordi vi ligger lidt gemt i forhold til vores andre butikker. Men vi har faktisk fået at vide af kunderne, at vi ligger godt placeret her, fordi de kan parkere lige foran butikken. Nu kommer der omkring 14 nye parkeringspladser, så nu håber vi på, at der kommer endnu flere, siger Peter Frellsen til DAGBLADET Roskilde.

Dog pointerer Peter Frellsen, at der ikke kommer ligeså mange kunder som i de øvrige butikker i Roskilde, men kunderne køber derimod mere i gennemsnittet i fabriksbutikken. Til forskel for de andre butikker bliver fabriksbutikken ikke kun brugt til at sælge chokolade, men bliver også som et udflugtsmål.

