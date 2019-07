Send til din ven. X Artiklen: Frederikssundsmotorvej: Minister siger ingenting, Roskilde holder fast Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frederikssundsmotorvej: Minister siger ingenting, Roskilde holder fast

Roskilde - 23. juli 2019 kl. 16:17 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye regering melder intet konkret ud om infrastrukturprojekter i Danmark i øjeblikket. Det betyder blandt andet, at Frederikssundsmotorvejen blæser i vinden.

Skal den, eller skal den ikke bygges færdig? Strækningen fra Kildedal til den nye bro over Roskilde Fjord, syd for Frederikssund, er der nemlig ikke fundet penge til endnu.

DAGBLADET har forsøgt at få en kommentar fra den nye transportminister Benny Engelbrecht (S) til, hvad planerne er med Frederikssundsmotorvejen, og svaret fra presseafdelingen var, at ministeren ikke stiller op til interview om motorvejen på nuværende tidspunkt.

I stedet har vi modtaget et skriftligt svar, som intet konkret siger om Frederikssundsmotorvejens fremtid. Ministerens kommentar er, som følger:

- Verden og Danmark befinder sig i en klimakrise. Vi forbruger mere af jordens ressourcer, end den kan holde til, og det har konsekvenser. Det er derfor vigtigt, at Danmark går forrest i den grønne omstilling og hæver sine ambitioner for klima, natur og miljø. Det gælder også på transportområdet. Vi bør stå sammen om den store klimaudfordring, og derfor vil alle Folketingets partier blive inviteret til at deltage i forhandlingerne om en aftale om infrastruktur. I den forbindelse er det regeringens klare ønske, at klima- og miljøhensyn bliver vægtet højt, og at vi prioriterer investeringer i den kollektive trafik og i cyklisme. Det betyder dog ikke, at asfalt er lig med sort. Der skal også være noget asfalt, som elbilerne kan køre på. Og jeg foretrækker ikke tog frem for biler, cykler frem for tog eller biler frem for cykler. Jeg er optaget af at få skabt et sammenhængende transportsystem, hvor transportformerne spiller sammen, og hvor man vælger den smarteste løsning.

Svaret fra ministeren vækker ikke overraskende hovedrysten hos Venstres gruppeformand i Roskilde Kommune, Jette Tjørnelund.

- Det er jo et noget ukonkret svar. Der er udfordringer i Frederikssund og for borgerne i den nordlige del af Roskilde. Når ministeren taler om den overordnede infrastruktur, så handler det jo også om, at vi kan komme frem i bil. Den individuelle transport forsvinder jo ikke lige med det samme. Derfor skal vi have den sidste bid motorvej, siger Jette Tjørnelund.

Den kommende formand for kommunens plan- og teknikudvalg, socialdemokraten Daniel Prehn, vil opfordre den nye minister til at få løftet opgaven med Frederikssundsmotorvejen.

- At få den vej færdig vil være et fint løft for borgerne i den nordlige del af Roskilde. Det vil vi som samlet byråd holde fast i over for ministeren, for set med vores briller er der her tale om en fornuftig investering. Af de trafikinvesteringer, som er på tegnebrættet, er Frederiksssundsmotorvejen bestemt en af de mere fornuftige, siger Daniel Prehn, som formelt overtager formandsposten i plan- og teknikudvalget efter sommerferien i forbindelse med, at Tomas Breddam (S) bliver borgmester.