Hedegårdenes Skole har kun lidt over halvdelen af distriktets børn gående på skolen. Den er en af de fire folkeskoler i Roskilde, som nu skal være bedre til at fortælle den gode historie om sig selv for at vende fravalget. Foto: Kim Rasmussen

Fravalgte skoler skal mane dårlige rygter til jorden

Skru op for charmen. Det er kernen i, hvordan fire skoler i Roskilde skal lykkes med at få flere børn i deres distrikt til at vælge den lokale folkeskole.

Det er Østervangsskolen, Hedegårdenes Skole, Tjørnegårdskolen og Sct. Jørgens Skole, der har problemer med, at alt for mange børn i deres distrikter vælger at gå på andre skoler.