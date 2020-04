Frækt tyveri af 13-årigs telefon og højtaler

En 13-årig dreng fra Roskilde var mandag aften ude for et frækt tyveri af sin mobiltelefonen. Drengen spillede omkring klokken 20 fodbold med nogle venner ved Tjørnegårdskolen og hørte musik på hans mobiltelefon via en lille mobil højtaler.

Føreren af knallerten beskrives som etnisk dansk af udseende, mens ham, der tog telefonen og højtaleren, var ikke-etnisk dansk af udseende. Han havde en halsedisse op for munden og en hætte over hovedet. Politiet hører gerne fra vidner, som kan have set de to store drenge køre væk fra Tjørnegårdsskolen mandag aften. Man kan kontakte politiet på tlf. 114.