Se billedserie Vigges Venners »Frikadiller«-skilt blev lappet, da Roskilde Festival så sig sur på navnet under festivalen i 2019. De kom på andre tanker, men det pænere (eller kedeligere) navn blev hængende festivalen ud. Det er det lappede skilt, som Ragnarock fredag fik doneret til en udstilling om Roskilde Festival. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Fræk festivalklassiker kommer på museum

Roskilde - 03. oktober 2020 kl. 09:42 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

I sommer var første gang i 38 år, at spejdergruppen Vigges venneforening ikke havde sin frikadellebod med navnet »Frikadiller« på Roskilde Festival. Det skyldes ganske enkelt, at der jo ikke blev afholdt nogen festival - og ikke at spejderne havde fået forbud mod navnet.

Læs også: Frikadiller vender tilbage på Roskilde Festival til næste år

Da der sidst blev afholdt festival i 2019, åbnede boden også under det frække navn, som den har båret siden starten i 1982. Men pludselig fik festivalledelsen øje på, at det kunne være krænkende og ude af trit med tidens mere politisk bevidste festivaljargon, så Vigges Venner blev bedt om at ændre det.

Skiltet fik en lapning over i'et, så boden bare kom til at hedde »Frikadeller«, men det blev festivalens indgreb og ikke spejdernes gamle navn, der vakte kraftige reaktioner. Det endte med, at »Frikadiller« blev taget til nåde, så navnet skulle have været tilbage i år, hvis der havde været en festival.

Et festival-ikon Nu kommer Vigges Venners famøse skilt så på museum. Ragnarock var fredag eftermiddag ude ved Vigges festivallager for at hente skiltet med henblik på en udstilling om Roskilde Festival, som skal åbne til vinter.

Udstillingen berører selvfølgelig også frivilligheden og dermed boderne som et vigtigt kapitel i Roskilde Festivals historie, forklarer museumsinspektør Rasmus Rosenørn.

- Der er Frikadiller-boden en af de helt ikoniske, der har været med siden 1982, så derfor er der en rigtig god fortælling både om boden og skiltet og det, alle de lokale foreninger får ud af at være frivillige på Roskilde Festival, siger han.

Og hele historien om det midlertidige navneforbud spiller da også en rolle.

- Vi går selvfølgelig også efter de gode historier. Ud over at det er en af de gamle og kulturbærende boder og foreninger, som har været involveret i festivalen, så er det her også en særlig historie og et særligt tvist, som på en måde også er superaktuelt den dag i dag, siger Rasmus Rosenørn.

Ifølge museumsinspektør Rasmus Rosenørn er det både "Frikadiller"-bodens mange år på Roskilde Festival og hele palaveret om navnet, der gør, at skiltet skal have plads på Ragnarocks udstilling om Roskilde Festival. Foto: Kenn Thomsen

Stort for spejderne For Vigges Venner er det kun spændende at komme på museum.

- Vi har været på festivalen i mange år, så det er for os en stor ære at være med til at tegne et billede af, hvordan festivalen har set ud gennem tiderne. Vi er stolte af at være udvalgt til at være en del af kulturarven for Roskilde Festival, siger Jesper Schmidt, der som frivillig er med til at bygge boden op for spejderne i Vor Frue.

Det at skiltet nu kommer på museum betyder ikke, at boden ikke længere skal hedde »Frikadiller«. Vigges Venner vil gerne donere skiltet, men de har to og kan bare lave et nyt.

- Så længe vi kan, så hedder vi selvfølgelig Frikadiller, for det har vi heddet siden en gang i firserne. Vi havde selvfølgelig vores lille kontrovers, men det kører videre, og det regner vi med, at vi skal hedde i mange år fremover, siger Jesper Schmidt.

Festival eller ej Ragnarock har udset sig andre ting til udstillingen såsom den nedbrændte og senere genopbyggede Camp Bodegas emblem, fra da de vandt »Camp of The Year«. Men da publikum er festivalens kerne og kender mange historier, som kan gå museumsfolkenes næse forbi, har de også efterlyst genstande fra publikum.

Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Frikadiller på museum her i stedet

Udstillingen er planlagt til omkring februar. For Ragnarock vil udstillingen om Roskilde Festival selvfølgelig ligge bedst i det år, hvor festival nummer 50 finder sted, men inden februar kan der nå at ske meget med hensyn til, om den må aflyse endnu en gang på grund af covid-19.

Det kan allerede se svært ud, men museumsfolkene stopper ikke arbejdet.

- Vi laver udstillingen, uanset om der er en festival eller ej, siger Rasmus Rosenørn.

