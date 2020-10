De nye boliger skal opføres på grunden sydøst for Ibsgården og Bernadottegården og nord for FOA?s byging på Klosterengen.

Fra swingerclub til boliger

Roskilde - 31. oktober 2020 kl. 05:22 Kontakt redaktionen

Industrialderen er nu definitivt forbi i Himmelev, hvor der på Klosterengen 137 skal laves 76 nye boliger. I denne ejendom har der gennem årene bl.a. været swingerclub, rockerklub, værsteder og nærpolitistation.

En privat udvikler ønsker at lave boliger på grunden, og Roskilde kommune har accepteret at arbejdet med at lave en lokalplan for området kan gå i gang.

Placeringen er meget attraktiv som nabo til bofællesskabet Jernstøberiet mod nord og det grønne område Ladegårdsengen mod vest. Her er fri udsigt ind til Roskilde Domkirke.

En gammel landsby

Himmelev var oprindelig en landsby, der nævnes første gang 1184 under navet Hemeløve. En optælling i 1682 viste, at Himmelev på det tidspunkt bestod af 9 gårde.

Op gennem det 20. århundrede skiftede landsbyen langsomt præg, og industrien holdt også sit indtog bl.a. med et jernstøberi. Det blev omdannet til et bofællesskab omkring 1980 af den lokale arkitekt Jes Edwards.

Allerede i 1950'erne begyndte landsbyen dog at blive udbygget med beboelsesejendomme, først omkring Sognevej, Frederiksborgvej og sommerhusene i Veddelev.

Risøs etablering i 1956 fik stor betydning for tilflytningen af både veluddannede og velstillede familier. I 1970'erne eksploderede befolkningstallet, da Himmelev blev forstad til Roskilde, imens dele af Veddelev samt store arealer i Himmelev blev udstykket til parcelhuse og villaer.

Efterhånden opstod der også store områder med tæt-lav byggeri, i Himmelevs østlige udkant med bebyggelser som 'Knolden', 'Havslunde' og 'Egegårdsparken'.

Undgår indblik

Formanden for Roskildes Plan- og Teknikudvalg Jens Børsting (S) fortæller om det kommende byggeri:

- Vi er positive over for projektet, og boliger frem for erhverv og industri er en helt naturlig vej at gå i Himmelev.

- Nu skal vi igennem et forløb med tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan. Her kommer vi til at lægge vægt på, at bebyggelsen bliver tilpasset landskabet og, at der kommer en sti, så det bliver muligt at færdes mellem Klosterengen og Ladegårdsengen gennem boligområdet.

- Samtidig er det vigtigt, at det fremtidige byggeri ikke bliver højere end den eksisterende erhvervsbygning, som skal rives ned. Derfor har vi besluttet at arbejde for boliger i op til 2 etager for at undgå indbliksgener til naboerne.

Den kommende bebyggelse vil indeholde forskellige størrelser af boliger fra 65-120 kvm. i en blanding af forskellige ejerformer samt et fælleshus. Udvikleren er i dialog med et lokalt boligselskab om, at der kommer 25% almene boliger.

I høringsperioden skal den nye lokalplan også diskuteres på et borgermøde, før den kan vedtages i byrådet.